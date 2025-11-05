María vuelve a ponerse de pie delante de Andrés y él se queda muy confundido, ¿estará empezando a recordar?

María trata de acercarse a Andrés. Quiere recuperar el tiempo perdido con él y que su marido vuelva a ser su marido.

Le pide que deberían reconstruir su relación y le dice que le encantaría que recuperase el amor que sentía por ella mientras Andrés se siente confundido.

María sorprende a Andrés con un gesto que deja a Andrés sin palabras. Con la ayuda de María, se pone de pie frente a él para que piense que está empezando a recuperar la movilidad en sus piernas.

En ese momento, Andrés tiene un breve recuerdo. En su mente comienza a recordar, de forma confusa, imágenes borrosas del día antes de la explosión cuando María se puso de pie frente a él.¡El joven se queda en shock!

¿Estará empezando a recordar?, ¿Será consciente de que María le ha engañado este tiempo o será todo fruto de su imaginación?