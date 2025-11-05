Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 430

María vuelve a ponerse de pie delante de Andrés y él se queda muy confundido, ¿estará empezando a recordar?

El joven se siente muy confundido con recuerdos que no saben si son reales o provocados por su mente.

María se pone de pie delante de Andrés y los recuerdos invaden su mente, ¿estará empezando a recordar?

Publicidad

María trata de acercarse a Andrés. Quiere recuperar el tiempo perdido con él y que su marido vuelva a ser su marido.

Le pide que deberían reconstruir su relación y le dice que le encantaría que recuperase el amor que sentía por ella mientras Andrés se siente confundido.

María sorprende a Andrés con un gesto que deja a Andrés sin palabras. Con la ayuda de María, se pone de pie frente a él para que piense que está empezando a recuperar la movilidad en sus piernas.

En ese momento, Andrés tiene un breve recuerdo. En su mente comienza a recordar, de forma confusa, imágenes borrosas del día antes de la explosión cuando María se puso de pie frente a él.¡El joven se queda en shock!

¿Estará empezando a recordar?, ¿Será consciente de que María le ha engañado este tiempo o será todo fruto de su imaginación?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

María se pone de pie delante de Andrés y los recuerdos invaden su mente, ¿estará empezando a recordar?

María vuelve a ponerse de pie delante de Andrés y él se queda muy confundido, ¿estará empezando a recordar?

Marta visita a Eladio en prisión y él la chantajea: “Quiero que su marido me saque de aquí o contaré que su matrimonio es una farsa”

Marta visita a Eladio en prisión y él la chantajea: “Quiero que su marido me saque de aquí o contaré que su matrimonio es una farsa”

Cloe visita el laboratorio y tiene su primer encontronazo con Luis

Cloe visita el laboratorio y tiene su primer encontronazo con Luis

“Estoy embrazada de él”: Begoña le confiesa de nuevo a Andrés el motivo de su boda con Gabriel
Capítulo 430

“Estoy embrazada de él”: Begoña le confiesa de nuevo a Andrés el motivo de su boda con Gabriel

Los secretos de Abel Folk para interpretar a Octavio: “Entendí que a un villano no se le cuestiona”
Contenido exclusivo

Los secretos de Abel Folk para interpretar a Octavio: “Entendí que a un villano no se le cuestiona”

Halis pide a Nukhet que trate su enfermedad en Estados Unidos, ¿aceptará su ayuda y se marchará?
¿Aceptará?

Halis pide a Nukhet que trate su enfermedad en Estados Unidos, ¿aceptará su ayuda y se marchará?

El patriarca se ha reunido con su hija para decirle que ha encontrado un hospital en Estados Unidos dispuesto a tratar su enfermedad de inmediato. Sin embargo, ella sospecha que su padre quiere alejarla de la mansión.

Maral llega al hospital poniendo ojitos a Uras y dejando a Doruk completamente enamorado
Nueva residente

Maral llega al hospital poniendo ojitos a Uras y dejando a Doruk completamente enamorado

La protegida de Harun acaba de llegar a la fundación Peran. ¿Acabará enamorándose de Doruk como él espera o rompiendo el matrimonio de Uras y Seren?

El nuevo jefe médico del hospital tiene una cuenta pendiente con Bahar: “La odia desde la facultad”

La paternidad de Evren sale a la luz y deja a Bahar sola, herida y sin rumbo

Seren toma la decisión más dura: divorciarse de Uras antes de que el dolor los destruya

Seren toma la decisión más dura: divorciarse de Uras antes de que el dolor los destruya

“Estoy huyendo de mi propia vida”: Bahar se rompe del todo tras la humillación que la deja sin fuerzas

“Estoy huyendo de mi propia vida”: Bahar se rompe del todo tras la humillación que la deja sin fuerzas

Publicidad