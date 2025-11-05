Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 430

Cloe visita el laboratorio y tiene su primer encontronazo con Luis

La representante de Brossard se sigue paseando por la colonia visitando todos los departamentos.

Cloe ha llegado pisando fuerte a la colonia. Primero se presenta en la tienda sin que las chicas supieran quien era realmente y ahora va departamento por departamento dejando claro que ahora los franceses tienen el control de la empresa.

Lo primero que Cloe le ha dicho a Tasio es que dejará de ser el director de Perfumerías De la Reina dejando al joven totalmente devastado. Ha hablado también con Joaquín y ahora le toca el turno a Luis y a Cristina.

“Aquí es el lugar donde se hace la magia”, le dice Cloe a ambos cuando pone un pie en el laboratorio.

La representante de Brossard les dice que le ha encantado Pasión Oculta y después les dice que le gustaría que le enviasen las muestras de las últimas creaciones en las que están trabajando a lo que el perfumista se niega en rotundo provocando un momento un tanto incómodo entre ambos.

Cuando se marcha, Cristina le confiesa a Luis que Cloe no le ha caído mal, pero Luis no ha tenido la misma sensación y le cuenta que quien juega sucio una vez, juega sucio siempre. ¿Llegarán a entenderse?

