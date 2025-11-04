Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 429

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

Ya instalada en su nueva mesa de trabajo, Cloe llama a París para dar parte de todo.

Una vez instalada en su nueva mesa de despacho que compartirá junto a Andrés, Cloe ha llamado a su jefe para contarle todo.

Ya ha llevado a cabo su primera misión, ha anunciado a Tasio se cese como director. Además, se ha dado una vuelta por la colonia, y ha conocido a Marta y Pelayo. También a las chicas de la tienda.

Desde su asiento, Cloe suspira, se vienen cambios para Perfumerías de la Reina y ella es ahora el brazo ejecutor de Brossard en España.

¿Cómo se llevará con sus nuevos compañeros de trabajo?

