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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia pilla a Mabel y Salva en actitud cariñosa

La joven se queda sin palabras al ver a punto de besarse a su amiga y al chico que le gusta.

Claudia pilla a Salva y Mabel en actitud cariñosa

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña volverá a ser testigo de un romántico momento entre Andrés y Valentina, lo que aumentará el sufrimiento de la mujer de Gabriel. ¿Podrá ser feliz algún día?

Mientras tanto, Marta seguirá dándole vueltas a aquello tan importante que Pelayo quería decirle. ¡Sospechará que está relacionado con Fina y se desahogará con su familia en busca de respuestas!

Además, la joven tendrá una emotiva conversación con Julia en la que hablarán de Pelayo y de la importancia de perdonar. ¿Servirá esta charla para que la pequeña vuelva a acercarse a su abuelo?

En otro orden de cosas, Carmen se marchará unos días a su pueblo para cuidar de su madre y dejará a Tasio y Paula a solas con la tentación. ¿Podrán resistirse?

Además, Claudia descubrirá la verdad de Mabel y Salva cuando los pille en una actitud cariñosa. ¿Podrá perdonar a su amiga después e esto?

Finalmente, Beatriz volverá a insinuarse a Gabriel cuando le confiese que ha sacado de su vida al hombre que estaba con ella. ¿Volverán a saltar chispas entre ellos?

¡Descúbrelo todo adelantándote a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer!

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