Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

El amor no siempre es suficiente y Bahar lo acaba de comprobar de la forma más cruel. Tras una bronca monumental, la doctora ha tomado la decisión más difícil de su vida: alejarse definitivamente de Evren.

Bahar no ha podido soportar la noticia de que Evren se va a vivir con Naz y ha salido huyendo del hospital. Él ha ido tras ella intentando explicar que es solo por el riesgo del embarazo, pero lo que ha empezado como una explicación ha terminado en un cruce de reproches.

Ella, totalmente fuera de sí, le ha gritado que ya no puede más con tantas obligaciones que los separan. "Tú tienes que estar para tu hijo y no puedes estar conmigo. Es imposible", le ha soltado con el corazón roto.

Aunque Evren ha intentado defenderse diciendo que ella tampoco le dejó entrar en su casa, Bahar le ha recordado el hecho de que Naz esté esperando un hijo suyo. "¿Sabes lo duro que es eso para mí? ¡No puedo ni explicártelo!", le ha gritado.

La tensión ha subido tanto que el cirujano le ha echado en cara que siempre se hace lo ella quiere, sintiéndose su marioneta. En mitad de la calle y con los nervios a flor de piel, ambos han llegado a la misma conclusión. "Lo intentamos y no ha funcionado. Es inútil forzarlo", ha dicho Bahar mientras le pedía que se apartara de su camino para siempre.

Evren, sin argumentos y destrozado, solo ha podido dejarla marchar, aceptando que su historia de amor se ha acabado de la peor manera posible.

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

