Capítulo 470

Damián le hace a Cristina una propuesta, pero no es el único: ¡Gabriel también quiere ser su representante en la junta de accionistas!

Damián y Gabriel se ofrecen a Cristina para representarla en la junta con sus acciones, cuando ella se marche a París.

Damián le hace a Cristina una propuesta, pero no es el único: ¡Gabriel también quiere ser su representante en la junta de accionistas!

Cristina le ha contado a Gabriel que está muy emocionada por viajar a París y ocupar un nuevo puesto en la empresa. Así, ella ha apuntado que quizá algún día monta su propia perfumera, pero que eso aún es tan solo una idea lejana.

Gabriel no lo ha dudado ni un segundo y se ha ofrecido a ser el próximo representante de Cristina en la colonia, mientras que ella esté fuera. Sin emabrgo, la joven le ha contado que ya le ha ofrecido más ofertas de socios veteranos, como la de Don Damián, al que le debe mucho.

Gabriel ha tratado de quitarle la idea de confiar en el patriarca diciéndole que “ahora está muy desligado de la empresa”. Pero Cristina ha seguido muy convencida contándole que él junto a Luis, su mentor, son sus dos principales opciones de representantes. ¿A quién confiará Cristina tal tarea?

