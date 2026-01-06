Antena3
La noche más amarga

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

La música de la pedida de mano resuena en toda la mansión, pero tras la alegría de la fiesta se esconde el dolor de dos personas que se aman en silencio y se siguen perdiendo el uno al otro.

El anexo de la mansión Korhan se ha llenado de luces y cánticos para celebrar la pedida de mano de Abidin y Aysel. Es una juerga turca en toda regla, con risas y brindis que celebran una unión que todos consideran perfecta.

Pero en el centro de la celebración, la cara de Abidin es un poema de tristeza. Cumple con los rituales y acepta las felicitaciones de todos, pero su mirada está perdida. Aunque no quiere decirlo, su corazón es de Suna y sabe que nunca podrá amar a Aysel.

A pocos metros de allí, en la soledad de su habitación, Suna se apoya contra el cristal de la ventana, escuchándolo todo. Llora por no haber sido capaz de ser sincera con Abidin, por el orgullo que los separó y por estar atrapada en un matrimonio que no desea mientras el hombre que ama está a punto de casarse con otra.

Lo más doloroso de esta noche es el silencio de ambos sobre sus sentimientos. Ni Abidin se atreve a confesar que se está casando por despecho, ni Suna es capaz de bajar y gritar que lo ama. El compromiso sigue adelante, sellando un destino que los aleja cada vez más, mientras la juerga continúa afuera, ajena al funeral que se está celebrando dentro de ellos.

Una nueva vida

