Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Gabriel está cada vez más acorralado, y es que ya todos saben de sus verdaderas intenciones. Pero tienen que disimular. Así Digna le ha dicho muy segura a Begoña sobre su marido, “vamos a conseguir que termine en la cárcel”.

Por otra parte, Damián y Gabriel se han ofrecido a ser los representantes de Cristina mientras ella está en París. Pero ella ha rechazado completamente a este último. Y es que aún tiene que pensárselo porque también confía en Luis para ello.

Además, Cloe le ha dicho muy enfadada Tasio que resuelva cuanto antes el tema de los trabajadores. Y es que, si estos no se reincorporan pronto, la francesa tiene pensado contratar a gente nueva.

Pelayo le ha pedido a Marta que le entienda. Aunque ella no está de acuerdo, él le ha expresado su deseo de despedirse de Darío, con el riesgo que eso implica… Además, Gabriel le contado un gran secreto a María: “Marta es una invertida”.

Por otra parte, Cloe le ha contado a Marta como sospecha que Gabriel podría traerse algo entre manos con Brossard. Y si no, ¿por qué antes dijeron que no existía ninguna reunión entre ambos y ahora sí?

Por último, Begoña ha estado muy pero que muy preocupada por Julia. Y es que lo último que saben es que Gabriel la ha recogido del colegio y no saben donde está. Así, el De la Reina ha decidido ponerla a prueba, porque sospecha que Begoña sabe ya todo. ¿Volverá Julia sana y salva a casa?

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer.