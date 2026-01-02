Begoña rechaza a Gabriel, pero sigue fingiendo delante de él... ¡Aunque no soporta su presencia!

Tras descubrir su cara oculta y todos los engaños a los que le ha sometido, Begoña deja claro que no quiere nada con él, le repugna. Sin embargo, las circunstancias la obligan a mantener las apariencias y a fingir normalidad cada vez que Gabriel está cerca, al menos hasta que Damián y Andrés consigan pruebas sólidas.

Begoña apenas puede disimular su incomodidad y su rechazo interior crece con cada encuentro. La cercanía de Gabriel es algo con lo que no puede lidiar, pero tiene que fingir... ¿Se dará cuenta él de lo que pasa?

Mientras, Gabriel parece ajeno, pero lo cierto es que desde que ha llegado de París nota a todo el mundo muy extraño...

¿Cuánto tiempo podrá seguir fingiendo antes de que la verdad salga a la luz? ¿Descubrirá él lo que pasa?