Uras y Seren se divorcian esta noche en Renacer entre lágrimas y un adiós definitivo

Todo ocurre en el día del cumpleaños de Umay, la hermana de Uras. Mientras la familia debería estar celebrando, él y Seren ponen fin a su matrimonio. Se miran por última vez, firman y cumplen lo que prometieron: no alargar más una historia que ya estaba rota. A partir de ahora, cada uno seguirá su propio camino.

Seren sale del juzgado tranquila, con la sensación de haber cerrado una etapa difícil. Uras también lo asume. “Así se acabó”, dicen. Y por primera vez, parece verdad.

Sin embargo, los recuerdos vuelven sin avisar. Seren y Uras piensan en el día en que se casaron, en las promesas que se hicieron y en el momento más feliz de sus vidas: el nacimiento de sus mellizos. Todo lo que empezó con ilusión y amor termina ahora con lágrimas.

Se despiden con respeto, agradeciéndose lo vivido, pero el dolor es evidente. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá.

No te lo pierdas Renacer, esta noche, a las 22:50 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.