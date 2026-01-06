El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

Bahar ha despertado a su hija con su ritual de siempre, cantándole la canción que le cantaba cuando era un bebé. Aunque Umay le ha pedido que no fuera "exagerada" con las celebraciones, se ha emocionado mucho con el regalo que su madre le tenía preparado.

La doctora le ha entregado un colgante muy especial que Timur le regaló cuando ella nació. "Como te has convertido en una mujer tan bella, valiente y segura de ti misma, sería mucho mejor que lo llevaras tú como recuerdo de tu padre", le ha dicho con mucho orgullo.

Mientras le ponía la joya, Bahar ha aprovechado para darle un mensaje lleno de esperanza tras los malos momentos que han pasado. "Has dejado atrás los malos momentos. Seguirás tu propio camino y te descubrirás a ti misma este año", le ha deseado a su hija mientras se abrazaban.

Ha sido un momento de paz necesario para Bahar, que intenta recomponer su corazón centrándose en la felicidad de Umay.