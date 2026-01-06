Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Feliz cumpleaños!

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

Después de la durísima ruptura con Evren, Bahar ha intentado sacar fuerzas para centrarse en lo más importante de su vida: sus hijos. Hoy es el cumpleaños de Umay y, a pesar de la tristeza que lleva por dentro, la doctora ha querido mantener sus tradiciones familiares.

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

Publicidad

Bahar ha despertado a su hija con su ritual de siempre, cantándole la canción que le cantaba cuando era un bebé. Aunque Umay le ha pedido que no fuera "exagerada" con las celebraciones, se ha emocionado mucho con el regalo que su madre le tenía preparado.

La doctora le ha entregado un colgante muy especial que Timur le regaló cuando ella nació. "Como te has convertido en una mujer tan bella, valiente y segura de ti misma, sería mucho mejor que lo llevaras tú como recuerdo de tu padre", le ha dicho con mucho orgullo.

Mientras le ponía la joya, Bahar ha aprovechado para darle un mensaje lleno de esperanza tras los malos momentos que han pasado. "Has dejado atrás los malos momentos. Seguirás tu propio camino y te descubrirás a ti misma este año", le ha deseado a su hija mientras se abrazaban.

Ha sido un momento de paz necesario para Bahar, que intenta recomponer su corazón centrándose en la felicidad de Umay.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

El emotivo regalo de Bahar a Umay por su cumpleaños: "Te has convertido en una mujer valiente"

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

Fiesta en la mansión Korhan: la pedida de Abidin y Aysel esconde la historia de amor más dolorosa

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Amanda Cárdenas, Julia en Sueños de libertad, nos confiesa cuál es su Rey Mago favorito: "Baltasar me da buena vibra"

Uras y Seren se divorcian esta noche en Renacer entre lágrimas y un adiós definitivo
Avance

Uras y Seren se divorcian esta noche en Renacer entre lágrimas y un adiós definitivo

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”
Renacer 5 de enero

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos
Renacer 5 de enero

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Bahar caminaba por el hospital reflexionando sobre la vida y sobre cómo, de repente, alguien especial puede llegar y cambiarlo todo. Pero esa esperanza se ha roto en mil pedazos cuando se ha cruzado en el pasillo con Naz y Evren.

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"
Renacer 5 de enero

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Harun por fin ha despertado después de la complicada operación a la que ha tenido que someterse. Al abrir los ojos, se ha encontrado a Maral a su lado, que no se ha separado de él ni un segundo mientras se debatía entre la vida y la muerte.

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

Publicidad