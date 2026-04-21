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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña aprueba la relación de Valentina y Andrés, aunque sufre en silencio

La enfermera y la nueva dependienta de la tienda deciden mantener la conversación que tenían pendiente después de protagonizar un incómodo momento.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña aprueba la relación de Valentina y Andrés, aunque sufre en silencio

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz le preguntará a Begoña si se sabe algo sobre el asesino de Pelayo intentando averiguar si Marta sabe que ese hombre es Álvaro.

Mientras tanto, doña Clara y Marta decidirán posponer el funeral de Pelayo para que Darío pueda despedirse también de él.

Ya sin Carmen, Paula volverá a a cercarse a Tasio e intentará besarlo. ¿Cómo reaccionará él?

Marta seguirá obsesionada con el secreto que iba a contarle Pelayo, quizá hubiese encontrado una pista sobre Fina. Además, le dirá a Cloe que necesita encontrarla cómo sea.

Por otro lado, Claudia se enfrentará a Mabel. No entiende que le ocultase que ella también tenía sentimientos por Salva y le pedirá que se marche de la habitación que comparten en la fábrica.

Beatriz seguirá con su juego de seducción para acercarse a Gabriel, pero él la rechazará.

Pablo le dirá a su hijo que va a marcharse de casa por unos días intentando un aceramiento con él.

Y Begoña le dará su bendición a Valentina para que siga adelante con su relación con Andrés, aunque le confesará a Nieves que le duele y mucho.

Descúbrelo todo adelantándote a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer!

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