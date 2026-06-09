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Capítulo 578

El chantaje de Begoña obliga a Gabriel a renunciar a su nuevo puesto en París: “Me quedo en Toledo”

La enfermera consigue frenar su traslado a la capital francesa.

El chantaje de Begoña obliga a Gabriel a renunciar a su nuevo puesto en París: “Me quedo en Toledo”

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Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel ha tenido que probar de su propia medicina.

Él estaba dispuesto a marcharse a París con su familia para trabajar en Brossard tras el cierre de la fábrica, pero Begoña tenía claro que su sitio y el de sus hijos está y estará en Toledo.

Así, la enfermera no dudó en hacerle frente gracias a un chantaje: si quería evitar que ella le denuncie por adulterio mostrando unas fotos en la que se le ve besando a María, deben quedarse en Toledo y abandonar la idea de irse a Francia.

Gabriel, sin salida, cede al chantaje de Begoña. Se ve obligado a renunciar a su puesto como directivo y se lo comunica a Félix Cifuentes que se queda sin palabras.

El abogado de Brossard no entiende nada pues sabe que Gabriel había insistido y mucho por ese puesto que ahora ya no quiere…¿se arrepentirá más adelante Gabriel de su decisión?

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