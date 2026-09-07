Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 642

Gabriel amenaza a Begoña con enseñar los negativos a Valentina: "Tu libertad o la felicidad de Andrés"

El director le ha exigido que devuelva a su cuenta de origen el dinero que le guarda Digna.

Gabriel amenaza a Begoña con enseñar las fotos a Valentina: "Tu libertad o la felicidad de Andrés"

Publicidad

Gabriel, afectado por las palabras de Beatriz sobre Andrés y Begoña, se ha acercado a su mujer con una propuesta clara: “Quiero que ese dinero que te guarda Digna vuelva a su cuenta de origen”.

Begoña se ha negado a renunciar a la libertad financiera que ese dinero le da, pero Gabriel ha continuado con sus amenazas: “Podría enseñarle esas fotos a Valentina”.

“Eres un miserable”, le ha recordado Begoña, pero Gabriel ha hecho caso omiso a sus palabras y le ha dejado bien clara su propuesta: “Tu libertad, o la felicidad de Andrés”. ¿Cederá la enfermera a sus chantajes o se negará a devolver el dinero?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel amenaza a Begoña con enseñar las fotos a Valentina: "Tu libertad o la felicidad de Andrés"

Gabriel amenaza a Begoña con enseñar los negativos a Valentina: "Tu libertad o la felicidad de Andrés"

“Todo ha terminado”: Pablo respira aliviado, ¡el tumor es benigno y su vida no corre peligro!

“Todo ha terminado”: Pablo respira aliviado, ¡su vida no corre peligro!

Eduardo, sin palabras al escuchar a Roque llamarle “padre” por primera vez

Eduardo, sin palabras al escuchar a Roque llamarle “padre” por primera vez

Beatriz, harta de los desplantes, estalla contra Gabriel: “Eres un fracasado”
Capítulo 642

Beatriz, harta de los desplantes, estalla contra Gabriel: “Eres un fracasado”

¿Quién es el padre de Kader? El gran misterio que deja abierto el primer capítulo de El secreto
Padre de Kader

¿Quién es el padre de Kader? El gran misterio que deja abierto el primer capítulo de El secreto

Así ha sido el gran estreno de El secreto: Serhat descubre que toda su vida era una mentira
Resumen

Así ha sido el gran estreno de El secreto: Serhat descubre que toda su vida era una mentira

El empresario hotelero ha visto cómo su matrimonio perfecto se derrumbaba en cuestión de horas. El secreto mejor guardado de Berrak ha salido a la luz y una tragedia ha cambiado para siempre el destino de la familia Tecer.

Antena 3 lanza el póster oficial de Sira, su nueva serie para el Prime Time, con Adriana Ugarte como protagonista
En atresplayer y Antena 3

Antena 3 lanza el póster oficial de Sira, su nueva serie para el Prime Time, con Adriana Ugarte como protagonista

Basada en la novela homónima de María Dueñas, Sira se ha rodado en distintas localizaciones de Madrid, Bizkaia y Marruecos, y se estrenará en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Zeynep continúa buscando la verdad sobre Kader en El Secreto: nuevos capítulos lunes y martes y después, En tierra lejana

Zeynep continúa buscando la verdad sobre Kader en El Secreto: nuevos capítulos lunes y martes y después, En tierra lejana

Kazim y Esme

Kazim y Esme dejan atrás sus peores momentos: así ha cambiado su relación en Una nueva vida

"¿Tú crees que somos ricos?": Zeynep estalla al descubrir la enorme deuda que Ebru contrajo por amor

"¿Tú crees que somos ricos?": Zeynep estalla al descubrir la enorme deuda que Ebru contrajo por amor

Publicidad