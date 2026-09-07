Gabriel amenaza a Begoña con enseñar los negativos a Valentina: "Tu libertad o la felicidad de Andrés"

Gabriel, afectado por las palabras de Beatriz sobre Andrés y Begoña, se ha acercado a su mujer con una propuesta clara: “Quiero que ese dinero que te guarda Digna vuelva a su cuenta de origen”.

Begoña se ha negado a renunciar a la libertad financiera que ese dinero le da, pero Gabriel ha continuado con sus amenazas: “Podría enseñarle esas fotos a Valentina”.

“Eres un miserable”, le ha recordado Begoña, pero Gabriel ha hecho caso omiso a sus palabras y le ha dejado bien clara su propuesta: “Tu libertad, o la felicidad de Andrés”. ¿Cederá la enfermera a sus chantajes o se negará a devolver el dinero?

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