Gabriel asesta un nuevo golpe a los De la Reina en Sueños de Libertad

La tensión crece después de que Valentina descubra que fue contratada a dedo. Aunque Damián, Marta y Andrés reconocen el error, ella comienza a replantearse su compromiso. Mientras, Bianca y Fina están a punto de besarse tras conocer que expondrán juntas.

Por su parte, Gabriel se mantiene firme ante el chantaje de Beatriz y vuelve a perjudicar los planes familiares. Cuando Hugo parecía dispuesto a vender los derechos, consigue convencer al francés de que no lo haga ante el riesgo de crear una empresa competidora en Sueños de libertad.