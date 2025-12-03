“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Bahar ha llegado en taxi a la puerta del hospital. Nada más bajar, ha visto a su hijo esperándola, creyendo que su madre quería hablar con él para calmar las cosas. Pero no sabía lo que venía.

Rota de dolor, le ha dado un bofetón por primera vez en su vida. Ha confesado que estaba confundida, que no sabía qué pensar ni qué creer, pero que ahora ya lo tenía claro: “Tuve a un hijo y fracasé a la hora de criarlo. Has superado a tu padre”.

Al saber que su madre había visto las cámaras de seguridad y que Seren lo pilló besándose con Maral, Uras le ha rogado llorando que lo escuchara. Pero Bahar le ha repetido una y otra vez que no había nada que explicar, que ella lo había visto todo: “He visto cómo Seren se enfrentaba a la muerte por culpa de tu inmoralidad, ¿cómo puedes mirarme a los ojos?”.

Él ha insistido en que podía arreglarlo, pero ella le ha gritado que qué pensaba arreglar, qué solución podía tener una traición que casi había costado una vida. Al escuchar los gritos, Çağla y Evren han llegado hasta ellos. La tensión ha sido insoportable. Uras ha empezado a perder el control, gritando que no le importaba nada, que si hacía falta se marcharía y que pediría perdón.

Sin embargo, ese mismo día, Seren ha recuperado la memoria y se ha enfrentado a Maral y a su marido, dándoles una lección inolvidable. Ahora, todo parece perdido entre ellos.