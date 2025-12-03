Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Tras ver las grabaciones del día del accidente y descubrir la infidelidad de Uras, la doctora ha perdido el control. Nada más verlo, le ha dado un bofetón que lo ha dejado roto.

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Publicidad

Bahar ha llegado en taxi a la puerta del hospital. Nada más bajar, ha visto a su hijo esperándola, creyendo que su madre quería hablar con él para calmar las cosas. Pero no sabía lo que venía.

Rota de dolor, le ha dado un bofetón por primera vez en su vida. Ha confesado que estaba confundida, que no sabía qué pensar ni qué creer, pero que ahora ya lo tenía claro: “Tuve a un hijo y fracasé a la hora de criarlo. Has superado a tu padre”.

Al saber que su madre había visto las cámaras de seguridad y que Seren lo pilló besándose con Maral, Uras le ha rogado llorando que lo escuchara. Pero Bahar le ha repetido una y otra vez que no había nada que explicar, que ella lo había visto todo: “He visto cómo Seren se enfrentaba a la muerte por culpa de tu inmoralidad, ¿cómo puedes mirarme a los ojos?”.

Él ha insistido en que podía arreglarlo, pero ella le ha gritado que qué pensaba arreglar, qué solución podía tener una traición que casi había costado una vida. Al escuchar los gritos, Çağla y Evren han llegado hasta ellos. La tensión ha sido insoportable. Uras ha empezado a perder el control, gritando que no le importaba nada, que si hacía falta se marcharía y que pediría perdón.

Sin embargo, ese mismo día, Seren ha recuperado la memoria y se ha enfrentado a Maral y a su marido, dándoles una lección inolvidable. Ahora, todo parece perdido entre ellos.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

La rara enfermedad que Harun lleva ocultando toda su
Renacer 2 de diciembre

La rara enfermedad que Harun lleva ocultando toda su vida: “No siento dolor y eso puede matarme”

La memoria de Seren comienza a despertar al reconocer a Leyla y Mert: “Soy vuestra mamá”
Renacer 2 de diciembre

La memoria de Seren comienza a despertar al reconocer a Leyla y Mert: “Soy vuestra mamá”

Evren se siente superado por su paternidad y Bahar lo obliga a dejar de huir: ¿está listo para asumir sus sentimientos?
Renacer 2 de diciembre

Evren se siente superado por su paternidad y Bahar lo obliga a dejar de huir: ¿está listo para asumir sus sentimientos?

El cirujano atraviesa un momento decisivo. Naz ha acudido al hospital para una revisión rutinaria y, tras conocer el sexo del bebé, Evren se ha visto obligado a enfrentar los temores que lleva tiempo intentando ocultar.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, ¿Cloe coquetea con ella?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, confundida, ¿Cloe coquetea con ella?

De la Reina se desahoga con su marido, no sabe si la francesa tiene más interés en ella.

Capítulo 449 de Sueños de libertad; 2 de diciembre: Gabriel, en un apuro tras la llegada de Delia

Capítulo 449 de Sueños de libertad; 2 de diciembre: Gabriel, en un apuro tras la llegada de Delia

Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

Halis se desnuda emocionalmente en su noche de bodas: “Tu amor me devolvió la calma que había perdido”

Publicidad