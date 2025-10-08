Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 410

"Estoy esperando un hijo tuyo": Gabriel, sin palabras...¡descubre que Begoña está embarazada!

La enfermera decide contarle que está embarazada y se queda sin palabras ante su reacción.

Gabriel, confundido descubre una inesperada noticia: ¡Begoña le cuenta que está esperando un hijo suyo!

Begoña y Gabriel cada vez están mis distanciados y cada vez hay más cosas las que les separan.

Sin embargo, todo ha dado un importante giro después de que Begoña haya descubierto que… ¡está embarazada!

La enfermera duda en contárselo o no a Gabriel ya que el no estar pasando por su mejor momento como pareja, le da miedo.

Pero tras una discusión, cargada de celos y reproches, Begoña le acaba contando toda la verdad a Gabriel: “Estoy esperando un hijo tuyo”.

La enfermera, se queda muy decepcionada la ver la reacción de Gabriel que no es capaz de decir ni una palabra ni de mostrar un poco de ilusión ante la feliz noticia.

Begoña le confiesa que es justo lo que temía y que cree que este embarazo solo les va a separar todavía más. ¿Qué pasará?, ¿tendrá Begoña el hijo sola?, ¿se romperá la relación entre ellos para siempre? , ¿formarán los tres juntos su propia familia con la llegada de este bebé?

