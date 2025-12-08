Antena 3 LogoAntena3
El juego que revela la química entre Ástrid Janer y Ángela Chica en La Encrucijada

Las actrices se enfrentan a un divertido test en el que averiguaremos qué tan compatibles son.

Ángela Chica y Ástrid Janer

Ástrid Janer y Ángela Chica son como uña y carne, tanto ellas como Amanda y Sara, sus personajes de La Encrucijada. Después de someterlas al test de la amistad, en el que debían demostrar lo buenas amigas que son, ha sido el turno del test de compatibilidad.

Ángela Chica y Ástrid Janer

En esta divertida prueba, pondremos sobre la mesa diversos temas, y ellas tienen que responder rápido, esperando que coincidan en sus elecciones. Porque por muy buenas amigas que sean, a veces en los gustos no se es del todo compatible.

Un color, una estación, un número, país, ciudad... han sido muchos los temas que han salido a la palestra. ¿Habrán coincidido en alguno? No te pierdas el test de compatibilidad entre Ástrid Janer y Ángela Chica y recuerda que puedes verlas en La Encrucijada, todos los jueves a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

