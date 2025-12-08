El juego que revela la química entre Ástrid Janer y Ángela Chica en La Encrucijada

Ástrid Janer y Ángela Chica son como uña y carne, tanto ellas como Amanda y Sara, sus personajes de La Encrucijada. Después de someterlas al test de la amistad, en el que debían demostrar lo buenas amigas que son, ha sido el turno del test de compatibilidad.

En esta divertida prueba, pondremos sobre la mesa diversos temas, y ellas tienen que responder rápido, esperando que coincidan en sus elecciones. Porque por muy buenas amigas que sean, a veces en los gustos no se es del todo compatible.

Un color, una estación, un número, país, ciudad... han sido muchos los temas que han salido a la palestra. ¿Habrán coincidido en alguno?