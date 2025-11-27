Andrés descubre la herida familiar que marcó a Gabriel en una visita a Tenerife

Andrés llega a Tenerife decidido a revelar la verdad sobre Gabriel y visita a Delia bajo el nombre de Enrique Villa para evitar que lo relacione con los De la Reina. La mujer le explica que su hijo paga la residencia, pero no mantiene vínculo con ella desde hace años.

Delia recuerda que, de niño, se mudaron a Tenerife mientras el padre de Gabriel permaneció en México. Él nunca perdonó esa separación. Tras viajar a verlo con su primer sueldo, regresó cambiado y culpando a su madre por su muerte en soledad. Temiendo no volver a verlo, Delia confiesa su creciente enfermedad en Sueños de libertad.