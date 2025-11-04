Antena 3 LogoAntena3
Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte

Cloe siempre viste a la última moda de París y llega a Perfumerías de la Reina haciéndose notar.

Marta García
Publicado:

Cloe llega a la colonia con unas grandes gafas modernas y un atuendo de lo más extravagante. Marta y Pelayo de la Reina la reciben sin saber de que se trata nada más y nada menos de la representante de Brossard, los nuevos dueños de perfumerías de la Reina.

Su vestimenta “afrancesada” la delata en gran medida. Y es que ella llega a la colonia en representación de la compañía enemiga de Perfumerías de la Reina. Tras su precipitado declive, Brossard pasa a poseer el 51% de las acciones de la compañía.

Cloe en el capítulo 429 de Sueños de libertad
Cloe en el capítulo 429 de Sueños de libertad | Antena 3

Con el poder que otorga su posición, Cloe se pasea por el despacho de Tasio para hacer notar quien manda ahora. ¿Habrá cambios en la dirección? Su tono es calmado pero calculador. Cloe tiene tiene todo bajo control y lo hace notar. Sabe absolutamente todos los detalles de todos los de La Reina y juega con ello a su favor.

El personaje de Cloe promete no pasar desapercibo en la colonia. ¿Cuánto sacudirá su paso a los De la Reina?

Interpretada por Antea Rodríguez

Antea Rodríguez es una conocida actriz española que ya ha trabajado en otras series de éxito.Además, esta licenciada en interpretación en la RESAD ha participado en varias ficciones televisivas.

En cuanto a su experiencia teatral ha participado en muchos proyectos en España.

No te pierdas todo sobre este nuevo personaje de Sueños de libertad.

