Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

Capítulo 432

Comienzan los primeros despidos en la colonia y el hermano de Carmen es la primera víctima.

Cloe ha llegado a la colonia revolucionándolo todo. Quiere cambiar muchas cosas y, entre ellas, le ha pedido a Tasio que despida a la mitad de la plantilla.

Uno de los primeros perjudicados es… ¡Chema! Tasio le cuenta la noticia a su cuñado y el joven no puede creérselo.

Chema va corriendo a quejarse de Carmen de Tasio le despide porque, según él, Tasio no le soporta: “Yo sabía que me tenía tirria, pero no sabía hasta ese punto”.

Carmen intenta que entre en razón y le dice que, si ha llegado hasta ese punto, es porque su marido se ha visto obligado a hacerlo porque son órdenes directas de Brossard: “Tiene que despedir a mucha gente”.

Sin embargo, Chema sigue muy enfadado; él no es cualquier persona, es su cuñado y no puede irse a la calle.

Carmen le dice que para su marido tampoco es fácil despedir a la gente y que él también va a ser destituido cuando Tasio entra en escena ante las quejas de Chema.

Pero no hay nada que hacer: Chema no se lo perdona y se marcha muy enfadado. ¿Podrá entender que Tasio lo ha hecho obligado por Brossard?

