Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 431 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Andrés comienza a dudar sobre la recuperación de María

El joven tiene lagunas sobre lo ocurrido, pero empieza a hacer preguntas tanto a la propia María como a la doctora Borrell.

Andrés

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Andrés ha presionado a María en busca de respuestas, pero sigue sin saber nada sobre lo ocurrido... ¡Aunque sospecha de ella! Le están viniendo flashbacks del día de la explosión... ¿conseguirá descubrir algo?

Pelayo ha reaccionado con tensión al conocer el alcance del chantaje que atormenta a Marta y le ha asegurado que zanjará él el tema de Eladio.

Marta y Cloese han reunido por primera vez y esta le ha animado a regresar a su puesto, aunque entre líneas parece haber algo más...

Por su parte, la francesa ha exigido a Tasio que despida a la mitad de la plantilla de la fábrica, lo que pone contra las cuerdas al todavía director.

¡Vuelve a ver este capítulo en atresplayer!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés

Capítulo 431 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Andrés comienza a dudar sobre la recuperación de María

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”
Capítulo 431

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!
Capítulo 431

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”
Cabeza de familia

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”

El actor da vida a uno de los personajes protagonistas de la nueva serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico
Nuevo personaje

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico

Harun Demirsoy ha llegado al hospital para tomar el puesto de jefe médico, pero su nombramiento no es una buena noticia para la doctora Bahar.

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva al trabajo, ¡la fábrica la necesita!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva a su trabajo en la fábrica

Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?

Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?

Publicidad