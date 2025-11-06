Capítulo 431 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Andrés comienza a dudar sobre la recuperación de María

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Andrés ha presionado a María en busca de respuestas, pero sigue sin saber nada sobre lo ocurrido... ¡Aunque sospecha de ella! Le están viniendo flashbacks del día de la explosión... ¿conseguirá descubrir algo?

Pelayo ha reaccionado con tensión al conocer el alcance del chantaje que atormenta a Marta y le ha asegurado que zanjará él el tema de Eladio.

Marta y Cloese han reunido por primera vez y esta le ha animado a regresar a su puesto, aunque entre líneas parece haber algo más...

Por su parte, la francesa ha exigido a Tasio que despida a la mitad de la plantilla de la fábrica, lo que pone contra las cuerdas al todavía director.

