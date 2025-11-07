Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 432

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

La joven irrumpe en la tienda con nuevas medidas que no parecen gustar nada a Claudia, ni a Carmen ni a Gema.

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

Publicidad

Cloe ha llegado a Perfumerías De la Reina poniendo todo patas arriba. Quiere hacer cambios, quiere destituir a Tasio como director y también va a poner nuevas medidas en la tienda.

La francesa le dice a las chicas que a partir de ahora trabajen a comisión: una parte de su sueldo será fija y otra variable, pero en el caso de las dependientas su salario se verá reducido.

La joven le dice que tienen que verlo como una oportunidad: “Por cada venta que hagan recibirán un incentivo que engrosará su base salarial”, le dice Cloe, pero Carmen, Claudia y Gema no parece gustarles esta nueva medida.

Deberán cumplir unos objetivos mínimos, por lo que deberán asumir este reto intentando vender a las clientes otros productos, aunque las clientas no los necesiten.

¿Cómo llevarán esta nueva etapa en la tienda nuestras chicas de la tienda?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Julia

Capítulo 432 de Sueños de libertad; 7 de noviembre: Julia teme que Begoña quiera más a su nuevo hermanito que a ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica
Capítulo 432

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”
Capítulo 432

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”
Una mujer justa

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

La actriz da vida a una de las protagonistas de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos
#Seyfer

Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos

Ferit, ajeno al compromiso de Seyran con Akin, busca consuelo en Suna, convencido de que su mujer todavía lo ama. Pero Suna, obligada a mantener el secreto de Ökkes, intenta confundirlo aún más.

Seyran

Seyran salva la vida de Orhan y sacrifica su amor por Ferit en el próximo capítulo de Una nueva vida

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Bahar contra las cuerdas en Renacer

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Evren pone a Bahar contra las cuerdas en Renacer

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

Publicidad