Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

Cloe ha llegado a Perfumerías De la Reina poniendo todo patas arriba. Quiere hacer cambios, quiere destituir a Tasio como director y también va a poner nuevas medidas en la tienda.

La francesa le dice a las chicas que a partir de ahora trabajen a comisión: una parte de su sueldo será fija y otra variable, pero en el caso de las dependientas su salario se verá reducido.

La joven le dice que tienen que verlo como una oportunidad: “Por cada venta que hagan recibirán un incentivo que engrosará su base salarial”, le dice Cloe, pero Carmen, Claudia y Gema no parece gustarles esta nueva medida.

Deberán cumplir unos objetivos mínimos, por lo que deberán asumir este reto intentando vender a las clientes otros productos, aunque las clientas no los necesiten.

¿Cómo llevarán esta nueva etapa en la tienda nuestras chicas de la tienda?