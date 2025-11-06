Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio comienza con los despidos en Perfumerías de la Reina

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta le comunicará a los De la Reina que Cloe le ha propuesto ser la próxima directora de la compañía.

Por su parte, Tasio le comunicará a Chema que él será uno de los próximos despedidos de Perfumerías de la Reina. Ya que la representante de Brossard le ha exigido que así sea: despedir a la mitad de la plantilla para sanear las cuentas de la empresa.

Además, Damián seguirá muy pero que muy enfadado con la situación. Siente que todo lo que ha construido en 30 años se está viniendo abajo con la llegada de los accionistas franceses.

Cloe anunciará a las chicas de la tienda el nuevo método de ventas: ahora cobrarán por comisión. ¿Cómo se lo tomarán ellas?

Por su parte, Begoña hablará con Julia. Parece que la pequeña no sigue demasiado emocionada acerca de la boda de la enfermera con Gabriel. Así, Julia le confesará a Manu que querría tener un hermanito, pero ya no le hace mucha ilusión.

Por último, Joaquín irá a visitar a prisión a Eladio, quien no dudará en provocar y amenazarle. ¿Le sacará finalmente de la cárcel o no cederá ante su coacción?

