Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio comienza con los despidos en Perfumerías de la Reina

A pesar del mal trago que está pasando, el joven tendrá que activar las nuevas medidas que le exige Brossard.

Tasio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta le comunicará a los De la Reina que Cloe le ha propuesto ser la próxima directora de la compañía.

Por su parte, Tasio le comunicará a Chema que él será uno de los próximos despedidos de Perfumerías de la Reina. Ya que la representante de Brossard le ha exigido que así sea: despedir a la mitad de la plantilla para sanear las cuentas de la empresa.

Además, Damián seguirá muy pero que muy enfadado con la situación. Siente que todo lo que ha construido en 30 años se está viniendo abajo con la llegada de los accionistas franceses.

Cloe anunciará a las chicas de la tienda el nuevo método de ventas: ahora cobrarán por comisión. ¿Cómo se lo tomarán ellas?

Por su parte, Begoña hablará con Julia. Parece que la pequeña no sigue demasiado emocionada acerca de la boda de la enfermera con Gabriel. Así, Julia le confesará a Manu que querría tener un hermanito, pero ya no le hace mucha ilusión.

Por último, Joaquín irá a visitar a prisión a Eladio, quien no dudará en provocar y amenazarle. ¿Le sacará finalmente de la cárcel o no cederá ante su coacción?

No te pierdas todo lo que pasará en el próximo capítulo y adelántate en atresplayer.

Andrés

Capítulo 431 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Andrés comienza a dudar sobre la recuperación de María

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!
Capítulo 431

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”
Capítulo 431

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!
Capítulo 431

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

El empresario se ha enfadado mucho con su mujer por lo que está pasando con Eladio: no se pueden dejar chantajear. A partir de ahora se encargará él del asunto.

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”
Cabeza de familia

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”

El actor da vida a uno de los personajes protagonistas de la nueva serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva al trabajo, ¡la fábrica la necesita!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva a su trabajo en la fábrica

