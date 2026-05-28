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Capítulo 570

¡La angustia se apodera de Begoña!: la enfermera entra en pánico al descubrir que Juanito ha desaparecido

La enfermera, desesperada, se da cuenta de que su hijo ha desaparecido.

¡La angustia se apodera de Begoña!: la enfermera entra en pánico al descubrir que Juanito ha desaparecido

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Álvaro lo tenía todo bien planeado. Con Begoña inconsciente, después de que Beatriz le ayudase a que la enfermera se durmiera dándole unos fuertes medicamentos, el joven robó sus joyas y secuestró a Juanito.

Sin embargo, su plan no ha tenido el final esperado ya que Beatriz, al descubrir que se había llevado al bebé y en un arrebato de locura por salvar a Juanito, acabó con su vida con un disparo.

Mientras tanto, Begoña se despierta en casa gracias a Julia y descubre que… ¡Juanito ha desaparecido!

La enfermera se lleva un susto de muerte al no encontrar a su hijo hasta que Beatriz llega a casa justo a tiempo y con Juanito sin que ella se percate de lo sucedido.

Sin embargo, Begoña se enfada mucho con Beatriz y le dice que pide que no vuelva a llevarse al pequeño sin avisar.

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