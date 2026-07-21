El tratamiento del espectro autista en Ágata y Lola: así se ha documentado Mireia Oriol para interpretar a su personaje

Uno de los grandes retos de Ágata y Lola ha sido el tratamiento del espectro autista, especialmente a través del personaje de Ágata. “Queríamos entender bien cuáles son las dinámicas y cuáles son los rangos en los que se puede mover alguien que está en el espectro”, nos explica Alfonso Blanco, productor ejecutivo de la serie.

Mireia Oriol nos ha confesado que ha leído muchísimo sobre el tema para prepararse su personaje y que también ha visto documentales y ficciones. “Tuve la suerte de poder hablar con dos asociaciones”, añade.

“Tuve la oportunidad de hablar con gente que muy amablemente estuvieron hablando conmigo y estuvieron compartiendo sus vidas”, recuerda refiriéndose a personas que están dentro del espectro. ¡Escucha todo lo que nos han contado sobre el tratamiento de este tema en el vídeo de arriba!

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