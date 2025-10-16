Capítulo 416
¡Peligro inminente! Gabriel manipula las máquinas de la sala de calderas llevando a cabo su plan para sabotear a la fábrica
El abogado manipula las máquinas y la presión y la temperatura empiezan a subir por momentos. ¿La fábrica podría explotar?
No hay vuelta a atrás. Gabriel ha cumplido sus amenazadas y pone en marcha su plan para culminar su venganza contra los De la Reina.
El abogado, sin que nadie lo vea, entra en la sala de calderas y sube la temperatura de las máquinas aumentando un aumento descontrolado de la presión y la temperatura.
Su intención es que la fábrica explote y se produzca un destrozo enorme. Lo hace por la noche con la idea de que “el accidente” solo cause daños materiales, pero…¿y si alguien resulta herido?, ¿se darán cuenta lo que Gabriel ha hecho antes de que sea demasiado tarde?
