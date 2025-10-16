En Antena 3 a las 15:45h
"Ha habido una explosión en la fábrica"; mañana, nuevo capítulo de Sueños de libertad
Damián recibirá una terrible llamada: ha habido una explosión en la sala de calderas de la fábrica, y Andrés es uno de los afectados.
La tensión en Sueños de libertad, la serie líder de la televisión, crece cada día un poco más.
La ficción, que arrasa en las sobremesas de lunes a viernes en Antena 3, llega mañana viernes a uno de sus puntos álgidos.
Perfumerías de la Reina sufrirá una explosión debido a un sabotaje en su sala de calderas... ¡Gabriel está detrás de todo!
Andrés, que sospecha de él, va a intentar impedir que pase algo... Y parece que saldrá gravemente herido.
¿Qué va pasar ahora? ¿Se salvará Andrés? ¿Descubrirá la familia que Gabriel está detrás de todo?
No te pierdas, mañana a las 15:45h el nuevo capitulazo de Sueños de libertad en Antena 3.
