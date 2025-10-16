Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En Antena 3 a las 15:45h

"Ha habido una explosión en la fábrica"; mañana, nuevo capítulo de Sueños de libertad

Damián recibirá una terrible llamada: ha habido una explosión en la sala de calderas de la fábrica, y Andrés es uno de los afectados.

Andrés de la Reina

Publicidad

La tensión en Sueños de libertad, la serie líder de la televisión, crece cada día un poco más.

La ficción, que arrasa en las sobremesas de lunes a viernes en Antena 3, llega mañana viernes a uno de sus puntos álgidos.

Perfumerías de la Reina sufrirá una explosión debido a un sabotaje en su sala de calderas... ¡Gabriel está detrás de todo!

Andrés, que sospecha de él, va a intentar impedir que pase algo... Y parece que saldrá gravemente herido.

¿Qué va pasar ahora? ¿Se salvará Andrés? ¿Descubrirá la familia que Gabriel está detrás de todo?

No te pierdas, mañana a las 15:45h el nuevo capitulazo de Sueños de libertad en Antena 3.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés de la Reina

"Ha habido una explosión en la fábrica"; mañana, nuevo capítulo de Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡explosión en la sala de calderas!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: tragedia en Perfumerías De la Reina, ¡una explosión desata el caos!

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

Capítulo 416 de Sueños de libertad; 16 de octubre: Claudia sigue con dudas mientras Andrés descubre el gran secreto de María

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a fábrica
Capítulo 416

¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a la fábrica

Digna e Irene quieren volver a ser amigas, aunque Joaquín no ve con buenos ojos este acercamiento
Capítulo 416

Digna e Irene quieren volver a ser amigas, aunque Joaquín no ve con buenos ojos este acercamiento

¡Peligro inminente! Gabriel manipula las máquinas de la sala de calderas llevando a cabo su plan para sabotear a la fábrica
Capítulo 416

¡Peligro inminente! Gabriel manipula las máquinas de la sala de calderas llevando a cabo su plan para sabotear a la fábrica

El abogado manipula las máquinas y la presión y la temperatura empiezan a subir por momentos. ¿La fábrica podría explotar?

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”
Capítulo 416

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

El empresario vuelve a tener sospechas sobre su primo y se enfrenta a él.

César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada

César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, convencido de que Gabriel intenta sabotear la fábrica

Andrés de la Reina

Capítulo 415 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Andrés, sin palabras ante el compromiso de Begoña

Publicidad