Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

Andrés vuelve a desconfiar de su primo. Cada vez está más convencido de que está detrás del chantaje a Remedios.

Cree que la mujer asumió el robo que no cometió presionada por Gabriel y está dispuesto a llegar hasta el final para descubrirlo.

Además, desde que él llegó a la fábrica empezaron a pasar cosas raras y cree que todo es porque el abogado está detrás de todo. “Una vez estuve a punto de desenmascararte”, le dice.

Tampoco ve con buenos ojos su boda con Begoña y Gabriel le dice que debería dejar sus celos a un lado,

Andrés le dice que tiene muchos motivos para pensar que miente y no va a parar hasta poner a salvo tanto a Begoña como a su familia.

Tras esta tensa conversación, Gabriel decide adelantar su venganza y llevar a cabo su plan para desatar el caos en la fábrica provocando que la sala de calderas explote.

¿Qué pasará?, ¿Conseguirá Andrés detener a su primo antes de que sea demasiado tarde?