Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 416

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

El empresario vuelve a tener sospechas sobre su primo y se enfrenta a él.

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

Publicidad

Andrés vuelve a desconfiar de su primo. Cada vez está más convencido de que está detrás del chantaje a Remedios.

Cree que la mujer asumió el robo que no cometió presionada por Gabriel y está dispuesto a llegar hasta el final para descubrirlo.

Además, desde que él llegó a la fábrica empezaron a pasar cosas raras y cree que todo es porque el abogado está detrás de todo. “Una vez estuve a punto de desenmascararte”, le dice.

Tampoco ve con buenos ojos su boda con Begoña y Gabriel le dice que debería dejar sus celos a un lado,

Andrés le dice que tiene muchos motivos para pensar que miente y no va a parar hasta poner a salvo tanto a Begoña como a su familia.

Tras esta tensa conversación, Gabriel decide adelantar su venganza y llevar a cabo su plan para desatar el caos en la fábrica provocando que la sala de calderas explote.

¿Qué pasará?, ¿Conseguirá Andrés detener a su primo antes de que sea demasiado tarde?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

Andrés vuelve a poner a Gabriel en el punto de mira: “Tengo muchos motivos para creer que mientes”

César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada

César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, convencido de que Gabriel intenta sabotear la fábrica

Andrés de la Reina
Resumen

Capítulo 415 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Andrés, sin palabras ante el compromiso de Begoña

Begoña y Gabriel
Capítulo 415

¡Los de la Reina están de doble celebración!: Gabriel y Begoña se darán el sí quiero, mientras Pelayo será gobernador

Begoña y Gabriel
Capítulo 415

"¡Te quiero y quiero casarme contigo!": Begoña acepta casarse con Gabriel

La enfermera ha aceptado la propuesta de matrimonio del abogado y se lo han comunicado, muy felices, a Julia.

Marta
Capítulo 415

Marta coge fuerzas tras su viaje y vuelve más animada: "No volveré a abandonarme así"

Aunque la joven reconoce que se ha dejado mucho, lo cierto es que vuelve renovada de Madrid y con ganas de centrarse en su familia y el trabajo.

Remedios

Gabriel visita a Remedios en prisión y vuelve a amenazarla: "Si habla, estará aquí encerrada toda su puñetera vida"

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

Las hijas de la criada seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

Publicidad