CONCURSO ABIERTO: ¿Quieres ganar una entrada doble para asistir a la premier de Las hijas de la criada?

La nueva serie de Antena 3 basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada, podrá verse en atresplayer el 30 de noviembre y promete enganchar al espectador desde el primer capítulo.

En la premier tendrá lugar en exclusiva el estreno de la serie y será el jueves 27 de noviembre el los Cines Callao Madrid. Todos los actores estarán presentes para disfrutar del lanzamiento de esta ficción que promete ser un éxito.

Si quieres disfrutar junto a ellos de la nueva serie que cautivará al público, tienes una oportunidad participando en el trivial sobre Las hijas de la crida, en el que podrás demostrar tus conocimientos sobre toda la atmósfera de la superproducción. Responde a las cinco preguntas y aciértalas, así entrarás en sorteo para que te toque una entrada doble. ¡Cuantas más veces participes, más posibilidades tendrás!

¿Cuánto sabes sobre Las hijas de la criada? ¿Tienes ganas de descubrir todo lo que viene con la historia de la familia Valdés en Punta do Bico? ¡Pues anímate a participar!

Si eres uno de los ganadores, muy pronto nos pondremos en contacto contigo. El premio consiste en una entrada doble por participante y Atresmedia no se hará cargo de otros gastos como desplazamientos o alojamiento. Para poder participar debes ser mayor de edad.