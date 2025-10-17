Antena 3 LogoAntena3
Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

Nada puede preparar a los Korhan para lo que está a punto de ocurrir. Una muerte inesperada y un deseo de venganza cambiarán para siempre el rumbo de sus vidas.

Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan en el próximo capítulo de Una nueva vida

La tragedia sacude a la familia Korhan. La vida de Pelin pende de un hilo, Orhan vive un infierno en la cárcel suplicando por su vida y una nueva amenaza se cierne sobre Ferit.

En el hospital, las noticias no son buenas. Pelin y su bebé están entre la vida y la muerte, y Ferit atraviesa sus peores minutos, temiendo perderlo todo.

Mientras tanto, en prisión, Orhan tiene muchísimo miedo. Llorando, le suplica a Halis que lo saque de allí: “¡Aquí me van a matar!”, le dice. Todo apunta a que alguien busca vengarse de los Korhan. Pero ¿quién está detrás?

Y cuando parece que nada puede empeorar, Nevra reaparece. Más peligrosa y obsesiva que nunca, le hace una advertencia a Ferit que lo deja sin aliento: “De ahora en adelante estaré siempre contigo”.

Este domingo, los Korhan van a tener que ser fuertes. No te pierdas el nuevo capítulo a las 22.00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Series

A pesar de estar esperando un hijo con su mujer, el empresario no puede ignorar sus sentimientos y decide ser sincero.

