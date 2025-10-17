Una muerte y una venganza cambian para siempre el destino de los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

La tragedia sacude a la familia Korhan. La vida de Pelin pende de un hilo, Orhan vive un infierno en la cárcel suplicando por su vida y una nueva amenaza se cierne sobre Ferit.

En el hospital, las noticias no son buenas. Pelin y su bebé están entre la vida y la muerte, y Ferit atraviesa sus peores minutos, temiendo perderlo todo.

Mientras tanto, en prisión, Orhan tiene muchísimo miedo. Llorando, le suplica a Halis que lo saque de allí: “¡Aquí me van a matar!”, le dice. Todo apunta a que alguien busca vengarse de los Korhan. Pero ¿quién está detrás?

Y cuando parece que nada puede empeorar, Nevra reaparece. Más peligrosa y obsesiva que nunca, le hace una advertencia a Ferit que lo deja sin aliento: “De ahora en adelante estaré siempre contigo”.

