La revelación de María sobre Gabriel y Begoña deja a Andrés visiblemente afectado

María revela a Andrés algo que lo deja descompuesto: esta mañana en Sueños de libertad ha visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña. Aunque trata de mantener la calma y disimula, la confesión le afecta de forma evidente. Ante la tensión, escribe que “en realidad eso no es asunto nuestro”, intentando apartarse del conflicto de forma diplomática.

María insiste en su posición: recuerda a Andrés que ella es su esposa, la persona que está a su lado, y que no debería preocuparse por los asuntos ajenos. A pesar de su aparente compostura, Andrés se va señalando que tiene trabajo pendiente, intentando recuperar la compostura mientras se aleja del momento incómodo.