Andrés, sin palabras tras la confesión de María: “Esta mañana he visto a Gabriel salir del cuarto de Begoña”

María ha sacado todas las cartas bajo la mesa insinuando que Gabriel y Begoña han pasado la noche juntos: “Esta mañana le he visto salir del cuarto de Begoña”.

Aunque Andrés ha intentado mantener la compostura y disimular ante su mujer, la revelación no ha pasado desapercibida. “Bueno, en realidad eso no es asunto nuestro”, ha respondido, esquivando el tema.

María, sorprendida con la actitud de Andrés, ha insistido en mostrarse comprensiva sabiendo que en el fondo le ha afectado a su marido esta noticia: “Soy yo la que está a tu lado, soy tu esposa. No debe importarnos la vida de los demás”.

Andrés, visiblemente incómodo, se ha marchado diciendo que tenía trabajo pendiente. ¿Qué pasará ahora?