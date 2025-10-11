Ana Labordeta y Sara Sanz revelan cómo el regreso de José afectará a su relación de madre e hija en Sueños de libertad: "Os vais a enamorar de esta familia"

Si hay una historia que nos ha llegado al corazón en Sueños de libertad, es la de Irene y Cristina, una madre y una hija que se reencuentran años depsués sin saber la relación que relamente las unía.

Don Pedro las separó cuando Cristina acababa de nacer. Obligó a su hermana Irene a que diese en adopción a su bebé y no contentó con eso hizo que José, el padre de esa niña, desapareciese para que Irene pensase que le había abandonado.

Sin emabrgo, años después, esa madre y esa hija volvieron a cruzar sus caminos en Perfumerías De la Reina gracias a Damián.

Para Irene fue una gran sorpresa y una gran felicidad volver a ver a su pequeña, pero para Cristina enterarse de la verdad fue un duro golpe. Ella había crecido con sus padres adoptivos sin saber que había sido dada en adopción.

Desde entonces, la relación entre ambas ha sido complicada y llena de obstacúlos, aunque poco a poco Irene ha conseguido ganarse el cariño de su hija.

Hemos hablado con Ana Labordeta y Cristina Sanz, las actrices que interpretan a Irene y Cristina respectivamente, y nos ha contado cómo están viviendo toda esta evolución de sus personajes.

"La relación entre madre e hija es muy bonita"

Ana Labordeta nos ha confesado la gran química que ha tenido con Sara Sanz, su compañera, para dar vida a esta madre y a esta hija que tienen que enfrentarse a un camino de luces y sombras: "Ha sido magia".

Esta relación se ha ido constuyendo poco a poco y ha pasado de no aceptar esa realidad por parte de Cristina a ese perdón con el que Irene tanto soñaba.

Por su parte, Cristina Sanz, poco a poco se va dando cuenta de que también necesita a Irene y luego también a José, su padre biológico. "Acabo teniendo cuatro padres", nos ha confesado la actriz argumentando que buscará el apoyo y el cariño tanto de sus padres adoptivos como de sus padres biológicos.

"Cuando nos veáis a los tres os vais a enamorar"

Sin embargo, la llegada de José se hará esperar. Y es que después de que Cristina descubriese que ese hombre era su padre biológico, de nuevo don Pedro se encargó de que volviese a desaparecer y no ha sido hasta su muerte cuando se ha producido el feliz encuentro entre Irene, José y Cristina.

Ana Labordeta tiene claro que si a la gente ya le está gustando la relación entre madre e hija, cuando vean a las dos con José, personaje interpretado por Ángel Pardo, se van a enamorar todavía más.

No podemos tener más ganas de descubrir todo lo que va a pasar con esta familia. ¿Lograán por fin ser felices los tres?

Dale al play y no te pierdas la entrevista completa de Ana Labordeta y Sara Sanz y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes, en Antena 3.