“Son los únicos sospechosos”: la familia Oramas, en el punto de mira en los próximos capítulos de La Encrucijada

César se ha quedado huérfano tras la muerte de su madre. Estrella ha sido víctima de un asesinato orquestado por Saúl, haciendo parecer que Octavio ha sido el culpable.

El gran empresario acaba entre rejas, acusado de ser el sospechoso del asesinato. Y la familia Oramas no sabe nada sobre quién le ha tendido una trampa a Octavio.

Además, la comandante Serrano quiere saber qué hizo Saúl durante el periodo que estuvo fugado de la cárcel, y protagoniza una tensa conversación con David: él pone la mano en el fuego por su familia, y ella señala que ellos “los únicos sospechosos”.

