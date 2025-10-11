Antena 3 LogoAntena3
“Son los únicos sospechosos”: la familia Oramas, en el punto de mira en los próximos capítulos de La Encrucijada

La muerte de Estrella provoca un terremoto en Oramas: Octavio es encarcelado, y su familia está en el punto de mira de la comandante Serrano.

David Oramas

Julián López
Publicado:

César se ha quedado huérfano tras la muerte de su madre. Estrella ha sido víctima de un asesinato orquestado por Saúl, haciendo parecer que Octavio ha sido el culpable.

Saúl tiende una trampa a Octavio… ¡y Estrella muere!

El gran empresario acaba entre rejas, acusado de ser el sospechoso del asesinato. Y la familia Oramas no sabe nada sobre quién le ha tendido una trampa a Octavio.

Además, la comandante Serrano quiere saber qué hizo Saúl durante el periodo que estuvo fugado de la cárcel, y protagoniza una tensa conversación con David: él pone la mano en el fuego por su familia, y ella señala que ellos “los únicos sospechosos”.

El próximo jueves, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

