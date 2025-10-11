Antena 3 LogoAntena3
¡Se adelanta el parto! Pelin rompe aguas en el próximo capítulo de Una nueva vida

Superada por la tensión, Pelin se prepara para dar a luz de manera prematura. Ahora, la vida de la joven y la de su bebé penden de un hilo.

Pelin rompe aguas

La tensión por la paternidad del hijo de Pelin llega a su punto más crítico. La presión es tan grande que rompe aguas: el parto se adelanta y su vida y la del bebé corren un grave peligro.

Todos corren al hospital. Allí, la tensión es máxima. Ferit y Serter esperan noticias destrozados por la duda, sin saber si el niño que está a punto de nacer es suyo.

Pero la peor noticia está por llegar. ¿Sobrevivirán Pelin y el bebé? No te pierdas el capítulo de Una nueva vida, este domingo a las 22.00 horas en Antena 3. O si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

