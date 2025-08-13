Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 371

Irene le confiesa a Cristina toda la verdad: “José es tu padre biológico”

La joven se queda sin palabras tras descubrir que Pepe, el portero de su casa de Madrid, es en realidad su padre.

Irene está cada vez más unida a Cristina. Por eso, no quiere que haya más mentiras ni malentendidos entre ellas y decide confesarle toda la verdad a la joven.

La hermana de don Pedro le enseña una fotografía antigua de ella y José cuando eran jóvenes.

Cristina reconoce a Irene y, tras alguna que otra duda, también acaba reconociendo a José o a Pepe como ella le conocía.

“Pepe, José, es su padre”, le dice Irene a Cristina. La joven se queda en shock al darse cuenta de que ese hombre ha estado cerca de ella durante todo este tiempo ya que José ha estado desde que ella nació trabajando en casa de los padres adoptivos de Cristina.

“Nunca pude imaginarme que ese hombre, de alguna manera, ha estado siempre en tu vida”, le dice Irene todavía sin casi poder creérselo ya que ella tampoco lo sabía pues no volvió a ver a José desde que se quedó embarazada.

Siempre pensó que la abandonó sin poder imaginarse que su hermano fue quien obligó a José a que la abandonase.

Cristina se queda hundida al descubrir la verdad. ¿Le dará una oportunidad a Pepe?, ¿descubrirá que don Pedro fue quien separó a sus padres biológicos?

