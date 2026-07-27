Amanda Cárdenas se somete al test del verano y revela cuál es el destino con el que más sueña

Amanda Cárdenas cambia por un momento los platós de Sueños de libertad para participar en un test veraniego en el que comparte algunas de sus respuestas más personales. La joven actriz habla de sus gustos para disfrutar del verano y sorprende con el destino que más ilusión le hace conocer.

Entre sus confesiones, la intérprete de Julia asegura que le encantaría viajar a las Maldivas y se presta a responder con naturalidad a un juego de preguntas pensado para descubrir su lado más divertido fuera de la ficción.

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