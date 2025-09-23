Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 399

Pelayo le pide a Marta que siga adelante con su vida, pero ella aun no puede: "No volveré a ser la de antes"

Pelayo interrumpe a Marta mientras escribe en su diario y le enfada ver que sigue teniendo el diario: cree que teniéndolo siguen en peligro los dos.

Marta de la Reina

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Pelayo ha sorprendido a Marta de nuevo escribiendo en su diario. En él, la joven se desahoga y le escribe cartas a Fina, para intentar superar su marcha.

La De la Reina sigue rota y no parece que pueda superarlo, por ahora.

Su marido, que es quien está detrás de la marcha de Fina, ha sido duro con ella y le ha pedido que se deshaga del diario y también que siga luchando por recomponerse. Cree que esta Marta es solo "una sombre de lo que fue".

Marta, totalmente devastada, le ha explicado que hace lo que puede y que rechazar el puesto de directora ha sido lo más valiente que ha hecho: no se siente en condiciones de llevar la fábrica.

"La marcha de Fina no puede convertirte en otra mujer"; le ha dicho tratando de animarla.

Marta, hecha añicos, le ha explicado que ahora mismo se ha "rendido" ya que le ha afectado demasiado la marcha de la mujer que amaba. Y, a pesar de los reproches de Pelayo, a ella no le importa ni el poder, ni el trabajo.

Ella le ha dejado claro que nunca, nunca volverá a ser la de antes.

Marta de la Reina

