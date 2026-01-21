Alberto Lozano es Eduardo, el nuevo chófer de la casa de los De la Reina en Sueños de libertad

La casa de los De la Reina tiene una nueva incorporación. A un hogar donde reina el caos y los secretos llega Eduardo, un hombre que entablará una gran amistad con Begoña. El clima de crispación que se vive en la casa, provocará que la protagonista vea en su nuevo chófer un confidente.

Eduardo es un hombre atractivo y reservado, sus buenos modales le ayudarán a ser aceptado por Begoña a la que ayudará en sus distintos problemas. El chófer busca una vida sencilla, pero ¿logrará alejarse de los problemas que envuelven a Begoña?

La complicidad entre Eduardo y la mujer de Gabriel provocará que algo se despierte en el corazón del chófer, a pesar de que intentará reprimirlo, no podrá evitar un amor platónico hacia Begoña, quien no será consciente de los sentimientos de su amigo.

¿Mostrará Eduardo a Begoña sus sentimientos? ¿Cómo reaccionará Begoña a la noticia de su chófer?

Interpretado por Alberto Lozano

Alberto Lozano es un actor español con una sólida trayectoria en cine, televisión y teatro. Se formó en prestigiosas escuelas teatrales y trabaja profesionalmente desde los años 90. Ha participado en muchas series de televisión como Cuerpo de élite. Destaca por su versatilidad y presencia constante en producciones del panorama audiovisual español.