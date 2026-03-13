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Capítulo 518

Eduardo interrumpe un precioso momento entre Begoña y Andrés: “Eres una persona muy especial en mi vida”

Begoña le asegura a Andrés que solo quiere que sean amigos, pero sus miradas dicen otra cosa.

Eduardo interrumpe un precioso momento entre Begoña y AndrEduardo interrumpe un precioso momento entre Begoña y Andrés: “Eres una persona muy especial en mi vida”

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Marta García
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Andrés se ha ofrecido a ayudar a Begoña con los preparativos del evento benéfico, pero ella se ha mostrado algo distante. “Ya me está ayudando Claudia”, le ha dicho algo nerviosa por la situación.

El De la Reina le ha asegurado que no tiene por qué darle explicaciones y que se acostumbrará a mantener las distancias con ella. Begoña, aliviada, le ha asegurado que no es fácil, pero está convencida de que es lo mejor para ambos.

Así la madre de Juanito le ha vuelto a expresar su deseo de ser dos buenos amigos. A lo que Andrés le ha confesado con sinceridad, “sabes que prefiero cualquier cosa antes que convertirnos en dos extraños”

Y bueno, Begoña le ha vuelto a recordar lo especial que es para ella. Y no solo eso le ha asegurado que quiere que siga formando parte de su vida.

Y justo en el momento de máxima complicidad en el que se estaban diciendo todo con la mirada… ¡Eduardo les ha interrumpido! Aprovechando la ocasión Andrés le ha propuesto acompañar a Begoña al acto benéfico y él ha aceptado sin pensárselo. ¿Qué tal saldrá?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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