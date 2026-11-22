Héctor sabe que la Guardia Civil le pisa los talones. Aunque Villanueva ha sido el que ha cargado con todas las culpas del contrabando de sus barcos, la confesión de Curro ha hecho que sepan que él fue el que provocó la muerte de Sergio en el naufragio del Minerva.

Héctor se ha llevado a Lucía a la fuerza al puerto y le explica que van a huir porque no piensa cargar con la muerte del exnovio de Paloma. Ella no entiende nada, pero como su marido va armado, no tiene más remedio que seguirle.

“Ven conmigo y no hagas tonterías”, le dice Héctor a su mujer mientras se suben a uno de sus barcos sin que nadie, aparentemente, los vea. Lucía está en peligro y parece no tener escapatoria. ¿Conseguirá escapar antes de que sea demasiado tarde?