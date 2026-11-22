Berta lleva mucho tiempo dándole vueltas a qué hacer con el bebé que espera de Villanueva. Sabe que ella no puede hacerse cargo de él en estos momentos y lleva semanas intentando hablar con su amiga Maca sobre ello.

Berta se encuentra a su amiga Maca destrozada en el puerto y ella le cuenta que ha perdido a Vicente. No quiere entrar en detalles para no meter a su marido en problemas, pero sabe que ya no podían ser felices juntos porque él ama a Germán. “He intentado construir algo que no puede ser”, se lamenta.

Berta aprovecha la ocasión para proponerle algo que lleva tiempo pensando: “¿Querrías criar al bebé tú? No se me ocurre una madre mejor en este mundo que tú. Maca, entre emocionada y sorprendida, abraza a su amiga entre lágrimas. ¡Revive esta emotiva conversación en el vídeo de arriba!