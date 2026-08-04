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Capítulo 618

Beatriz revela a Begoña que está muy enamorada, pero le oculta que se trata de Gabriel: “Es el amor de mi vida”

La niñera asegura a la enfermera que ese hombre es un amor de juventud y que han vuelto a reencontrarse.

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Beatriz tiene el día libre y decide quedarse en casa descansando. Begoña se queda muy sorprendida al ver que no sale a divertirse y le sugiere a la joven que sala con amigas o a conocer a algún hombre.

Beatriz entonces le confiesa que no necesita salir a buscar a ningún hombre porque ya está con alguien.

La niñera de Juanito miente a Begoña diciéndole que ese hombre se llama Javier, que es un representante de joyas y que le ha regalado un broche muy caro como símbolo de que su relación va en serio.

Begoña se queda sin palabras con la confesión de Beatriz sin saber del hombre que ocupa el corazón de la niñera en realidad…¡Gabriel! ¿Qué pasará ahora?, ¿descubrirá pronto Begoña que Beatriz y Gabriel están casados?

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