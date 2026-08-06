Capítulo 620 de Sueños de libertad; 6 de agosto: Pablo se reconcilia con Damián tras su conversación con Marisol

En el capitulo de hoy en Sueños de libertad…

Marisol ha terminado confesando a Pablo la trágica situación de la que Damian le salvó. La joven ha querido contarle la verdad para mostrarle una cara diferente del patriarca de los De la Reina.

Una conversación que ha provocado que Pablo tenga un acercamiento con Damián, y la posibilidad de que en un futuro puedan volver a recuperar su amistad.

Bianca cree que Fina no aceptará su propuesta de trabajo por los problemas que pueda implicar en su relación con Marta, pero la fotógrafa ya ha tomado una decisión.

Por otro lado, Paula sigue meditando la propuesta de doña Clara, una gran oportunidad que la mantendría lejos de Tasio. ¿Qué elegirá?, ¿un posible amor o conocer mundo?

Mientras, Valentina le ha propuesto a Andrés volver a intentar tener una relación. Después de la conversación con Nieves, la joven ha decidido arriesgarse y darle una oportunidad al amor.

En cambio, Miguel se siente muy abrumado por la historia que Claudia le contó sobre su pasado, y ha vuelto a rechazar a la joven por miedo a sufrir por amor.

Andrés a conseguido que Hugo Brossard llame a Gabriel para que los perfumes emblemáticos de las Perfumerías De la Reina vuelvan a producirse con los ingredientes originales.

Tasio ha sido claro con Paula; “Carmen ha tomado su camino, y yo el mío, en este caso eres tú”. La declaración del empresario ha vuelto a remover los sentimientos de la dependienta, culminado su discusión con ¡un beso!

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