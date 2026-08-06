Llega Halloween a Padre no hay más que uno, la serie: ¿Fiesta por todo lo alto o tradición impuesta?

El hogar de los Vicho está a punto de convertirse en toda una casa del terror (si es que no lo era ya). Ha llegado Halloween y cada uno de los miembros de la familia tiene motivos diferentes por los que celebrar.

Luis quiere las “chuches infinitas”, Álex se queda con los “disfraces fascinantes”, Carola con los “sustos” y Teresa celebra que todas estas cosas ocurran “en un solo día”. Mientras, Helena se prepara para disfrutar de un día de oficina en el que “hablar de cosas normales”, sin miedo a que descubran que no sabe cuál es su trabajo.

Ahora bien, Mateo está en la otra punta en lo que a opiniones sobre esta tradición “impuesta”. No quiere celebrarlo, bien por miedo o bien porque los estadounidenses no han acogido “la chirigota”. ¿Quién terminará ganando? Descúbrelo esta noche en Padre no hay más que uno, la serie, en Antena 3.

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