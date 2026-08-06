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Capítulo 620

Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca: ¡acepta trabajar con ella!

La fotógrafa y su ex trabajarán codo con codo tras acepar su propuesta.

Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca: ¡acepta trabajar con ella!

Fina toma una decisión sobre la propuesta de Bianca: ¡acepta trabajar con ella!

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Bianca había decidió volver a Argentina, pero de repente todo cambió y volvió a España por sorpresa.

Ilusionada, la argentina le contó a Marta y a Fina que quería montar un taller en Toledo y que iba a participar en la organización de una exposición en Madrid, pero aún tenía un as guardado bajo la manga: proponerle a Fina que trabaje con ella.

Bianca le ha revelado que el marchante con el que trabaja ha visto sus fotografías y quiere que ella también participe en su proyecto haciendo el reportaje de esta exposición.

Fina ha tenido muchas dudas pues tenía miedo de que a Marta no le pareciese buena idea, pero después de que ella le haya dado su apoyo… ¡ha aceptado trabajar con Bianca!

“Estoy deseando ponerme a trabajar en ellos”, le dice la fotógrafa a Bianca que no ha podido disimular su alegría. ¿Serán buenas compañeras de trabajo?, ¿cómo llevará Marta que ex de su amada y Fina trabajen juntas?

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