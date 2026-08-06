Dos padres rotos: la conversación más sincera entre Kazım y Orhan

No se puede decir que Kazım y Orhan hayan tenido siempre la relación más afectiva de todas. Sin embargo, cuando el padre de Seyran se ha encontrado con el de Ferit, no ha podido evitar solidarizarse con su situación.

Y es que el propio Kazım se había encontrado poco atrás con el joven Korhan, quien en el pasado habría afirmado que Orhan "nunca pudo ser un padre para él". Unas palabras que todavía pesan sobre los hombros del descendiente de Halis.

"Eres un buen padre", le ha intentado consolar Kazım: "Yo no fui un buen padre". Así, los consuegros se han encontrado en un mismo punto emocional, reconociendo que ninguno de los dos "pudieron ser padres de sus hijos".

Se trata de la conversación más íntima y sincera que estos personajes han tenido a lo largo de Una nueva vida. Lo cual podría abrir las puertas a una relación más estrecha entre estos miembros de la familia Korhan y Sanli.

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