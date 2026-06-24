¿Dónde hemos visto a los actores de Ágata y Lola? Este es su pasado en Antena 3

Ágata y Lola, la serie protagonizada por Mireia Oriol y Eva Martín, llegará el 12 de julio a atresplayer y es probable que varios de los actores que veas en la serie te suenen por haberlos visto anteriormente en Atresmedia.

Si creciste en los 2000 con Mis adorables vecinos recordarás a Ernesto Sandoval, el médico que interpretaba Francis Lorenzo. Pues el gallego será un prestigioso comisario de policía en una nueva serie.

En este nuevo procedimental también volveremos a ver a Antonio Garrido, que después de conquistarnos con su papel de Mario en Los Protegidos, promete jugar un papel importante en la vida de Ágata y Lola.

Eva Fernández, Xosé A. Touriñán, Eva Martín o Sara Sanz son otros de los actores que deberían sonaros por haber participado en exitosas series de Antena 3. ¡Descubre dónde han trabajado antes en el vídeo de arriba!

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