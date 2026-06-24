RoRo debuta en El Hormiguero para contar cómo pasó de las redes sociales al fenómeno viral

El Hormiguero recibe por primera vez a RoRo, una de las influencers más populares del momento. Durante su entrevista, la creadora de contenido explica cómo surgió su proyecto en redes sociales y de qué manera ha gestionado el enorme impacto de unos vídeos que acumulan millones de visualizaciones.

Además de recordar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria, como su pasión por la cocina, la invitada aborda los nuevos desafíos de su carrera y comparte detalles sobre la preparación para La Velada de Ibai, uno de los acontecimientos que marcarán sus próximos meses.